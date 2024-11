Gravement blessée à la cheville, Marine Johannès absente longue durée !

Mal retombée sur sa cheville gauche après un duel au rebond avec la capitaine berruyère Artemis Spanou le 29 octobre dernier, Marine Johannès (1,78 m, 29 ans) ne faisait l’objet d’aucune communication depuis cette date par son club de Mersin. Son employeur est sorti du silence ce samedi matin, et ce n’était malheureusement pas pour partager de très bonnes nouvelles.

Victime d’une sévère entorse de la cheville, l’internationale française a vu ses ligaments être touchés dans cette torsion. Ce qui a dû nécessiter un passage par la case intervention chirurgicale, d’ores et déjà réussie d’après le club, et une absence forcément largement étendue. Par conséquent, la Normande ne retrouvera pas les parquets avant 10-12 semaines, soit avant le début du mois de février. Après avoir manqué la dernière fenêtre internationale, MJ devrait donc également déclarer forfait pour la prochaine, qui doit voir les Bleues composter leur billet pour l’EuroBasket 2025 lors de la réception de l’Irlande le 6 février.

Partie tenter sa chance pour la première fois dans un club européen, Marine Johannès n’a pu disputer que 7 matchs avec Mersin. Trois en KBSL, le championnat turc (18 points à 51%, 4,3 rebonds et 7 passes décisives), et quatre en EuroLeague (12,5 points à 42%, 2,3 rebonds et 5 passes décisives).