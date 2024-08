Grèce, Australie, Serbie, Canada : quel adversaire pour les Bleus en quart de finale des JO ?

À l’approche de son dernier match de poule contre l’Allemagne, l’équipe de France peut apercevoir les enjeux de son duel contre la Mannschaft en vue du quart de finale. Le résultat final déterminera évidemment le classement du groupe, et donc les chapeaux pour le tirage au sort.

En partant du principe qu’il n’y aura pas de surprise samedi (donc que les États-Unis et la Serbie disposeront respectivement de Porto-Rico et du Soudan du Sud), la courte victoire du Canada offre une fenêtre de tir vers le statut de tête de série aux Bleus. Pour cela, il faudra battre l’Allemagne de 5 points : ce qui assurerait alors à l’équipe de France d’éviter Team USA jusqu’à la finale. En quart de finale, les hommes de Vincent Collet rencontreraient alors la Grèce, puisque l’autre membre du quatrième chapeau serait le Brésil, une équipe que les Bleus ne peuvent affronter.

En cas de victoire de moins de 4 points, les Bleus termineraient aussi en tête du Groupe B, mais sans le statut de tête de série, laissant ce privilège au Canada. Ce serait alors le deuxième chapeau, avec la possibilité de croiser l’Australie ou la Serbie en quart de finale.

En revanche, si la Mannschaft s’impose, l’Allemagne et les États-Unis seraient tête de série, et la France reversée dans le troisième chapeau. Les Bleus seraient alors certains de retrouver le Canada en quart de finale à Bercy, puisque les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ne pourraient pas affronter l’Australie, autre membre théorique du troisième chapeau…

Si on part du principe que, demain, USA bat Porto-Rico et Serbie bat Soudan du Sud (par + de 2 points), on peut imaginer quel sera l'adversaire potentiel pour les Bleus en quart.

Ce n'est, encore, que de la fiction. pic.twitter.com/g5WTawZtw5

— Yann Casseville (@Kasvilovic) August 2, 2024