Gregg Popovich, coach des Spurs, éloigné pour raisons de santé

L’emblématique entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, est contraint de s’éloigner temporairement des parquets pour des raisons de santé. Le quintuple champion NBA, connu pour son palmarès unique et son impact dans la ligue, encadre cette saison les deux Français Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans).

Gregg Popovich, âgé de 75 ans, a ressenti un malaise avant le match de samedi contre les Minnesota Timberwolves. Son assistant, Mitch Johnson, qui a appris son absence peu avant l’entre-deux samedi, assurera l’intérim pour une durée indéterminée.

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich suffered a health issue before Saturday’s game and assistant Mitch Johnson is expected to be the interim head coach for indefinite period, including Monday vs. Clippers and Wednesday vs. Rockets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/qqdDtyc2GJ

