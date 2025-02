Gregg Popovich devrait manquer la fin de saison avec les Spurs… et peut-être plus ?

Reverra-t-on Gregg Popovich sur le banc des San Antonio Spurs en NBA ? ESPN a d’ores et déjà annoncé que l’emblématique coach des Éperons ne reviendra pas cette saison, après avoir été victime d’un léger AVC en fin d’année 2024. Le média américain laisse également planer le doute quant à son avenir à plus long-terme en tant qu’entraîneur.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent donc pour les San Antonio Spurs. Après la fin de saison prématurée de Victor Wembanyama en raison d’une thrombose à l’épaule, c’est donc Gregg Popovich qui pourrait ne pas revenir pour cet exercice 2024-2025. Pour rappel, en préambule d’une rencontre début novembre 2024, le technicien avait été victime d’un léger AVC (accident vasculaire cérébral). Si la franchise d’Alamo City s’était voulue rassurante quelques jours plus tard, elle n’avait cependant communiqué aucune date de retour pour son coach.

Depuis l’absence de Gregg Popovich, c’est son assistant Mitch Johnson qui assure l’intérim en tant qu’entraîneur principal. Coach des Spurs depuis 1996, le natif de l’Indiana a remporté 5 titres NBA avec la franchise texane ((1999, 2003, 2005, 2007 et 2014).

San Antonio Spurs' Hall of Fame coach Gregg Popovich is not expected to return this season, and his future is uncertain as he recovers from a mild stroke suffered in November, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/EekHlDa8NI

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2025