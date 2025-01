Guerschon Yabusele égale son record de points en NBA, Alex Sarr bat celui aux contres

Si Philadelphie a coulé à Denver (109-144), sans Joel Embiid, Guerschon Yabusele n’a pas grand chose à se reprocher pour le coup. L’ancien intérieur de Roanne, Rouen et Villeurbanne a été l’un des rares Sixer à apporter une éclaircie dans le Colorado.

Face aux Nuggets, il a ainsi égalé son record offensif en NBA (22 points), qui datait du 27 novembre dernier (défaite à domicile contre Houston). Particulièrement adroit (8/13 aux tirs, dont 4/5 à 3-points), Yabusele a ajouté 3 rebonds, 3 passes décisives et 0 balle perdue en seulement 24 minutes. Le plus remarquable ? Son +/-. Il a passé la moitié du match sur le parquet et pendant ce temps-là, Philadelphie a tenu tête à Denver (-5 seulement). A contrario, pendant qu’il était sur le banc, les Sixers ont sombré (-30).

Avec 36 défaites en 42 matchs, les Wizards ont vécu une nouvelle soirée difficile chez les Lakers (88-101). Pourtant, Bilal Coulibaly a bien tenté de limiter les dégâts : meilleur marqueur de Washington, le sophomore francilien a terminé avec 17 points à 7/15, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception en 32 minutes.

À ses côtés, Alexandre Sarr a eu moins de réussite, tenu à 5/14 aux tirs (dont 0/3 à 3-points). Statistique notable, tout de même, en plus de ses 6 rebonds, 2 passes et 1 interception : le Bordelais a contré cinq tirs des Lakers, battant son record dans le domaine en NBA !

Bilal & Alex cette nuit 🇫🇷 Bilal Coulibaly : 17 PTS, 6 REB, 4 AST, 1 STL, 2 BLK

Pacôme Dadiet n’a pas joué lors du derby de New York, remporté par les Knicks (99-95 contre Brooklyn).