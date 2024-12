Guerschon Yabusele en tête du Top 10 de la soirée après un nouveau gros poster

Dans une soirée NBA marquée par une belle performance collective des Philadelphia 76ers contre les Charlotte Hornets (108-98), Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a passé un dunk tonitruant en fin de match sur DaQuan Jeffries.

L’ailier fort-français, auteur de 9 points à 4/7 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes, a fini n°1 du Top 10 de la nuit. Ce poster-dunk, ponctué d’un flex pour marquer l’instant, a scellé une soirée réussie pour l’ancien joueur du Real Madrid, désormais un élément clé de Philadelphie, équipe qui remonte au classement.

POSTER TIME 🤯 GUERSCHOOOOOOON !!! 💪 pic.twitter.com/BxR9xx5ZC6 — NBA France (@NBAFRANCE) December 21, 2024

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté se démarquent à Charlotte

Du côté des Charlotte Hornets, les Français Tidjane Salaün et Moussa Diabaté ont livré des performances solides malgré la défaite.

Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), en 24 minutes de jeu, a été précieux dans le comeback des Hornets avec 8 points à 3/8, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Sa défense et sa vision de jeu ont été des atouts majeurs pour son équipe.

Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans), quant à lui, s’est battu avec acharnement face à la raquette des Sixers, terminant avec 7 points à 2/4 et 7 rebonds en 18 minutes. Malgré un début difficile face au massif Andre Drummond, il a su rebondir grâce à son énergie et son intensité.

Joel Embiid et les Sixers en contrôle

Philadelphie a contrôlé la rencontre grâce à une superbe entame, menant 41-23 dès le premier quart-temps. Le retour de Joel Embiid (2,13 m, 30 ans), arborant un masque, a été déterminant. La star camerounaise a inscrit 34 points pour mener les siens à une deuxième victoire consécutive contre Charlotte cette semaine.

Ousmane Dieng en DNP



Enfin, lors de la victoire d’Oklahoma City contre Miami (104-97), Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) n’a pas participé à la rencontre, restant sur le banc. Les leaders de la Conférence Ouest ont été portés par un duo étincelant, composé par Jalen Williams (33 points) et Shai Gilgeous-Alexander (25 points).

Ce vendredi, Guerschon Yabusele a rappelé qu’il était bien plus qu’un simple joueur de rotation, tandis que Tidjane Salaün et Moussa Diabaté continuent de progresser et d’apporter une belle dynamique au contingent français en NBA.