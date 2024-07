Guerschon Yabusele satisfait par la défense française : « C’était important pour nous de montrer ça »

Pour sa première sortie en préparation, l’équipe de France masculine a largement dominé la Turquie ce mercredi 3 juillet, à Rouen. Artisan de ce succès, Guerschon Yabusele (14 points à 5/8, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 15 minutes) est revenu sur la victoire. Pour lui, la défense des Bleus a répondu présent.

« Ça a été quand même plutôt impressionnant. Les premières 5 minutes du match, ils étaient à 2 points, sur des lancers francs. Des fois, on a voulu tricher un peu, on a surjoué, mais quand on regarde la note de la fin du match, c’est 46 points encaissés, c’est quand même très bien.

[…] J’ai commencé dans le deuxième cinq, donc j’ai pu déjà voir ce qu’ils ont fait dans les cinq premières minutes, c’était quand même assez incroyable. Vraiment, c’était important pour nous de montrer ça, surtout après la Coupe du Monde, retrouver cette identité défensive, ça a été vraiment impressionnant, je pense qu’on a montré un vrai visage de l’équipe de France. »