L’équipe de France hyper enthousiasmante contre la Turquie

L’équipe de France masculine s’est imposée dans les grandes largeurs (96-46) face à la Turquie ce mercredi 3 juillet à Rouen pour son premier match de préparation aux Jeux olympiques 2024.

Le duo Wembanyama – Gobert lance les Bleus

Contre une sélection privée de ses cinq joueurs NBA, les Bleus ont été très sérieux malgré les nombreuses rotations. En effet, le staff de Vincent Collet avait décidé de tester les 16 joueurs toujours dans le groupe. C’est par lot de cinq qu’ils ont alterné, toutes les 5 minutes. Le premier cinq mettait en exergue la connexion entre Victor Wembanyama (24 points à 10/14 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 3 balles perdues et 1 contre pour 31 d’évaluation en moins de 20 minutes), en poste 4, et Rudy Gobert (10 points à 3/3, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour 16 d’évaluation en 10 minutes), au poste 5. Des deux côtés du terrain, les deux meilleurs défenseurs de la saison NBA 2023-2024 faisaient des ravages. Wemby trouvait notamment son partenaire sur alley-oop.

Bien lancée par son duo mais aussi Matthew Strazel, Bilal Coulibaly et Isaïa Cordinier, l’équipe de France menait 13 à 2 après leur sortie, au bout de 5 minutes. Frais, les cinq remplaçants arrivaient déterminer à faire aussi bien. Imposant une pression continue sur la balle, les Bleus continuaient à enfoncer le clou à l’image de Guerschon Yabusele (14 points à 5/8, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 15 minutes) mais aussi du local de l’étape Théo Maledon (8 points à 3/3, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 15 d’évaluation en 13 minutes).

Couper quatre joueurs : le casse-tête de Vincent Collet

Rentré aux vestiaires avec 50 points marqués (contre 28 encaissés), les Français peinaient à retrouver le chemin du panier au retour sur le terrain. Avec une volonté de bien faire, Evan Fournier manquait d’efficacité (0 point à 0/2 en 15 minutes). En retrait défensivement, le vétéran a notamment refusé plusieurs tirs ouverts. Néanmoins, de la fraîcheur était à chaque fois ramenée par les rotations sur le parquet. La Kinderarena chantait Wemby et acclamait Guerschon Yabusele. Maledon, Nadir Hifi (8 points à 3/9 et 4 passes décisives pour 6 d’évaluation en 15 minutes) et Jaylen Hoard (6 points à 3/3 et 2 rebonds pour 9 d’évaluation) terminaient le boulot pour finir à +50 (96-46).

Même si le niveau de l’opposition est à prendre en compte : l’équipe de France s’est montrée particulièrement enthousiasmante face à la Turquie. Il sera particulièrement difficile pour le staff de couper encore quatre joueurs. D’ailleurs, les 16 joueurs encore dans le groupe se rendront à Cologne vendredi pour le match de samedi.