Guillaume Vizade après Le Mans – Nancy : « On a trop tardé à trouver les solutions »

Le Mans avait battu Monaco avant la trêve. Au sortir de cette trêve, le MSB s’est incliné à domicile contre le SLUC Nancy (85-96), ce dimanche 1er décembre. « Le danger ce (dimanche) soir c’était de tirer des conclusions après Monaco ou en faire maintenant. La réalité est entre les deux », a commenté le coach vaincu, Guillaume Vizade. Pour son retour à la compétition, les Sarthois ont cependant été moins prêts du texte qu’à la salle Gaston Médecin.

« On ne peut pas être satisfaits par la prestation défensive de ce soir, a reconnu Guillaume. Au début du 3e quart-temps, ils nous font plonger. On prend un gros éclat, on revient une première fois et au 4e quart-temps, on a du mal à redémarrer. Dans ces conditions, c’est difficile de jouer contre nous-mêmes. Ils ont fait les efforts pour revenir à une possession mais offensivement, on s’est réfugiés dans le tir à 3-points. Cette victoire est à mettre crédit de la défense de Nancy. La qualité de nos tirs n’a pas été très bonne. L’équipe de Nancy a donné le temps et le cadre de la rencontre. On lutte pour installer notre jeu mais on n’a pas réussi à le faire. L’inconstance : on a eu du mal à trouver des rotations. Les paris se sont avérés perdants en fin de 1er quart-temps et au début du 3e quart-temps. Ce soir, on a trop tardé à trouver les solutions. Dans la tenue du duel, ils ont été très performants avec des joueurs qui ont alimenté les tirs à distance comme (Clément) Frisch, (Anthony) Clemons et (Caleb) Walker. Au crédit de l’équipe, nos joueurs se sont donné les moyens de rejouer le match jusqu’à la fin. L’équipe a montré du caractère. On ne peut pas manquer d’humilité et inverser l’ordre des choses. A nous de trouver une meilleure alternance. »