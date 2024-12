Après onze ans de disette, Nancy s’impose à Antarès

Le Mans Sarthe Basket n’avait pas perdu à Antarès face au SLUC Nancy depuis 2013. Il aura fallu attendre 11 ans pour voir le club nancéien s’imposer en terre mancelle (85-96). Guidée par Clément Frisch et Caleb Walker notamment, les hommes de Sylvain Lautié ont frappé un grand coup ce dimanche.

Une doublette Frisch – Walker diabolique

D’entrée de jeu, les locaux ont imposé un rythme infernal. Sous l’impulsion du capitaine Wilfried Yeguete (15 points à 5/12 aux tirs et 15 rebonds) et de David DiLeo (19 points à 6/12 aux tirs et 3 rebonds), le MSB a pris ses distances dans le premier quart-temps (24-19, 10′). Beaucoup mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les Nancéiens sont repassés devant (32-33, 13′). Guidés par un Caleb Walker très efficace (19 points à 7/12 aux tirs et 5 passes décisives), les hommes de Sylvain Lautié ont regagné les vestiaires d’une courte tête (39-40, 20′).

Un 14-1 rédhibitoire et un premier succès à Antarès depuis 11 ans

À l’image de la belle dynamique impulsée en fin de première mi-temps, les Nancéiens ont infligé un terrible 14-1 aux locaux en 5 minutes pour prendre le large (40-54, 25′). Et comme Caleb Walker, Clément Frisch (22 points à 7/14 aux tirs et 5 rebonds) a lui aussi réglé la mire pour permettre au SLUC Nancy de se détacher clairement au cœur de ce troisième quart-temps.

Revenue à 8 points du SLUC à dix minutes du terme (58-66, 30′), le MSB a littéralement craqué dès le début du dernier quart-temps, encaissant un cinglant 14-2 en trois minutes (60-80, 33′). Mais dans ce match de séries, bien que distancés, les Manceaux réagissent et recollent une nouvelle fois au score. Une réaction bien trop tardive pour une équipe mancelle qui pourra nourrir quelques regrets. Cette défaite (85-96), la première depuis 11 ans, marque un coup d’arrêt pour les Sarthois. De son côté, le SLUC Nancy met fin à une longue diète en terre mancelle.