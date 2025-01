Trois ancien(ne)s du basket français parmi la classe 2025 du Hall of Fame FIBA

Le 16 janvier 2025, la FIBA a dévoilé les neuf nouvelles personnalités qui intégreront son prestigieux Hall of Fame. Les heureux élus seront honorés lors d’une cérémonie officielle prévue le 17 mai, en marge du Congrès de mi-mandat de la FIBA, à Bahreïn.

Évidemment, parmi les neuf personnes intronisées, si Andrew Bogut ou Mike Krzyzewski se distinguent, c’est Pau Gasol qui brille le plus par son incroyable palmarès. L’Espagnol a été le symbole de la domination de la Roja sur la scène internationale, remportant notamment le titre mondial en 2006, trois EuroBasket et trois médailles olympiques. En parallèle, il a également été le lieutenant préféré de Kobe Bryant, remportant deux bagues NBA avec les Los Angeles Lakers en 2009 et 2010.

Du côté féminin, Dawn Staley est le plus gros CV, célébrée pour sa carrière exceptionnelle en tant que joueuse et coach. Triple médaillée d’or olympique, elle a également mené les États-Unis à de nouveaux sommets en tant qu’entraîneur, avec des victoires à la Coupe du Monde 2018 et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

L’ancienne sélectionneuse des États-Unis est même lié au basket français, puisqu’elle a transité par Tarbes pendant son parcours de joueuse, évoluant sous les ordres de… Jean-Pierre Siutat en 1994/95. Deux autres nouveaux membres du Hall of Fame ont également posé leurs valises en France : la Portugaise Ticha Penicheiro a été sacrée championne en 2005 avec le club de Valenciennes et le Serbe Ratko Radovanovic, figure du Stade Français entre 1983 et 1986.