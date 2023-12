Hervé Beddeleem fait le point sur la situation du BCM Gravelines-Dunkerque

Suite à l’incendie qui a détruit le complexe de Sportica et notamment la salle de basket du Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque, Hervé Beddeleem, le directeur exécutif du club, a pris la parole dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube.

« Je voulais vous dire quelques mots après cette tragédie qui nous a frappés le jour de Noël, le 25 décembre 2023. Tout le monde se rappellera tous de cette date malheureusement« , a commencé l’ancien directeur de Sportica. Il a d’abord remercié les nombreux partenaires « qui se sont manifestés » pour proposer leur soutien. Au rayon sportif, c’est bien la ville de Loon-Plage qui va accueillir l’équipe professionnelle pour les entraînements. « J’ai appris également par Christophe Millois (le directeur du centre de formation, NDLR) que les matchs des U18 et U21 se feraient en lever de rideau des matches de l’équipe de Loon-Plage », annonce Hervé Beddeleem. « Ça fait chaud au cœur dans cette situation de savoir que tout de suite on a trouvé un accord pour ces entraînements parce que c’est quand même le cœur de notre entreprise, le basket, ne l’oublions pas. » Pour accueillir les rencontres officielles de Betclic ÉLITE, les Stades de Flandres doivent être reconfigurés, eux qui ne sont pas équipés de paniers de basket notamment.

« On ne peut pas remettre indéfiniment des rencontres, on ne trouvera pas de date puisque nous sommes toujours en compétition, en Betlic ÉLITE, en FIBA Europe Cup et en Coupe de France. Donc le prochain match ici à domicile, plusieurs réunions ont eu lieu avec les services de la ville et de la communauté urbaine. Ce n’est pas simple, les entreprises sont en vacances actuellement. On ne sait pas si on pourra évoluer dès nos premiers matches à Dunkerque. Si jamais cette salle n’est pas prête, nous allons nous retourner et nous devrions aller jouer à la salle Calypso à Calais pour les premiers matches de championnat et de Coupe d’Europe. »