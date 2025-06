HOMKiA All Star Games 2025 : votez pour le joueur de Pro B que vous voulez voir au match des étoiles !

À un mois du HOMKiA All Star Games 2025, l’organisation vous donne la parole pour désigner un joueur de Pro B qui participera au grand match du samedi 28 juin au gymnase Beauséjour des Sables d’Olonne. Dix talents de Pro B sont en lice, et le joueur qui cumulera le plus de votes sur le site BeBasket et le compte Instagram @Be_BasketFr rejoindra officiellement la sélection All Star. À vos clics !

10 noms pour représenter la Pro B

Le casting est relevé, entre un MVP, des scoreurs confirmés, de forts défenseurs, ou encore des jeunes pépites. Voici les 10 nominés :

Jonathan Jeanne (Poitiers) : troisième meilleur rebondeur du championnat (8,5 rebonds par match), Jonathan Jeanne poursuit sa renaissance avec Poitiers, avant de s’envoler pour Le Mans l’an prochain.

Antoine Eito (Antibes) : m eilleur passeur de Pro B avec 6,4 offrandes par match , Antoine Eito est revenu en Pro B aux Sharks après avoir aidé l’Élan Chalon à remonter et se maintenir en Betclic ELITE.

Lucas Dufeal (Vichy) : meilleur contreur (2,1 blocks par match) et cinquième meilleure évaluation de Pro B (16,9), Lucas Dufeal a véritablement éclot au poste 4 de la JAV.

Hugo Robineau (Boulazac) : sixième meilleure évaluation (16,2) avec le champion de Pro B , le médaillé de bronze à l’EuroBasket U18 2018 et à la Coupe du monde U19 2019 s’est imposé comme une des pièces maîtresses de Boulazac , qui évoluera en Betclic Élite l’an prochain.

Talis Soulhac (Blois) : étoile montante du championnat, récompensé par le titre de meilleur espoir de Pro B en 2024-2025 , Talis Soulhac a été responsabilisé à la mène du deuxième de la saison régulière.

Gabriel Veras (Antibes) : champion de France U18 et vainqueur de la Coupe de France U18 avec les jeunes Sharks, Gabriel Veras a déjà vécu ses débuts en professionnel à seulement 17 ans . Son jeu extrêmement rapide et juste en font une des attractions de la Ligue et un nom à suivre dans les prochaines années.

Antoine Rojewski (Caen) : artisan de la montée du club calvadosien en Pro B l’an passé, Antoine Rojewski est un joueur fiable et cadre de l’effectif caennais. Capable de prendre feu de loin, son jeu spectaculaire a animé les lignes arrières du club qui s’est maintenu sans problème en Pro B

Lorenzo Thirouard-Samson (Orléans) : ailier athlétique passé par le 3×3, Lorenzo Thirouard-Samson a largement participé à la bonne saison de l’OLB, qui finit troisième du championnat , grâce à sa justesse dans tous les compartiments offensifs.

Ilane Fibleuil (Poitiers) : jeune joueur visant ouvertement la NBA , Ilane Fibleuil vit un apprentissage à taille réelle à Poitiers, où sa faculté à scorer et ses qualités athlétiques commencent à peser sur les défenses.

Bastien Pinault (Pau-Lacq-Orthez) : meilleur shooteur à trois points de la saison (48,3% de réussite), Bastien Pinault a largement contribué à la bonne saison de l’Elan Béarnais, qui termine au pied du podium.

Comment voter ?

Pour faire entendre votre voix, deux options s’offrent à vous :

Votez directement sur le site BeBasket.fr via le sondage dédié ci-dessous. Likez la photo de votre joueur préféré sur notre compte Instagram @Be_BasketFr .

👉 Le vote est ouvert jusqu’au 7 juin à minuit. Le joueur ayant le plus grand total cumulé entre le site et Instagram sera officiellement sélectionné pour le match des étoiles du 28 juin aux Sables d’Olonne !