Hoodmix remporte le Quai 54 dix ans après son dernier titre

Sous les yeux d’une partie de l’équipe de France masculine de basket et de nombreuses personnalités, l’équipe Hoodmix remporte son deuxième titre au Quai 54. Après 10 ans de disette, l’équipe composée notamment des Dijonnais David Holston et Allan Dokossi a remporté ce célèbre tournoi de street-ball à Paris.

L’événement s’est déroulé pour la première fois à l’intérieur, au palais des sports Pierre-de-Courbertin, les 22 et 23 juin. Pour cette 21e édition, point de stars NBA mais le casting était tout de même présent avec par exemple le joueur du Bayern Munich Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans). Son équipe s’est arrêtée en quart de finale.

Hoodmix s’est offerte une finale contre les Allemands de Der Stamm après avoir écarté en demi-finale l’équipe BAL, représentant la ligue africaine. Avec un Allan Dokossi élu MVP, cette équipe composée de plusieurs joueurs professionnels a su l’emporter (47-41). Chez les femmes, c’est le Paris Basket 18 qui l’a emportée contre la Team Diarra (25-13).

