Hugo Besson et Varèse s’avancent vers le maintien en battant Naples

Varèse se relève après son élimination aux portes de la finale de la FIBA Europe Cup. Fixés désormais sur leur seul objectif, le maintien en Serie A, les hommes de Tom Bialaszewski ont pris de l’avance sur la zone rouge.

Opposés au vainqueur de la coupe d’Italie, Naples, les lombards ont réalisé un match parfait. Le Pallacanestro Varèse a dominé une équipe de Naples qui n’y arrive plus. Igor Milicic n’a plus la recette et son équipe s’est lourdement inclinée à Varèse (113-79). C’est leur cinquième défaite consécutive.

Varèse affole les compteurs

Dominant sur l’ensemble de la rencontre, le 13e de Serie a alourdi l’addition en fin de match (38-16 dans le dernier quart-temps). Affichant une adresse implacable (18/37 à 3-points), Hugo Besson (16 points à 4/10 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives pour 19 d’évaluation en 27 minutes) et compagnie ont participé à la fête pour se rapprocher un peu plus du maintien.

C’est une victoire référence pour Varese qui se déplacera lors de la prochaine journée à Scafati, l’équipe de Gary Blakes qui la devance au classement avec une victoire de plus.