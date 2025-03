Hugo Besson reprend la compétition par un carton, contre Mersin

Après une période en demi-teinte avant la trêve internationale, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) s’est montré décisif dès la reprise avec son club du Manisa Buyuksehir Belediye. Auteur de 27 points, l’arrière varois a guidé les siens vers un succès capital face à Mersin, arraché en prolongation (105-100).

Un rôle majeur pour Hugo Besson après le départ de Saben Lee

De nouveau privé de son meneur américain Saben Lee (1,88 m, 25 ans), récemment parti renforcer l’Olympiakos, Manisa savait qu’il faudrait compter sur un Hugo Besson en pleine possession de ses moyens pour espérer renverser Mersin, solide cinquième de BSL. Et le Français n’a pas déçu.

En 34 minutes de jeu, l’ancien joueur de Toulon, l’Élan Chalon, Saint-Quentin, Boulogne-Levallois et des New Zealand Breakers a signé une ligne de stats impressionnante : 27 points à 8/14 aux tirs, dont 4/9 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives, avec seulement 2 balles perdues. Surtout, il a répondu présent dans les moments chauds, gardant Manisa dans la rencontre face à une équipe de Mersin accrocheuse.

𝐇𝐔𝐆𝐎 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂. 27 sayı, baş döndürücü bir performans..🪄🎩🔥 pic.twitter.com/wG7Ylu3UqF — Manisa Basket (@manisabasket94) March 1, 2025

Un match au scénario haletant

Dans une rencontre où les deux formations se sont rendu coup pour coup, Manisa et Mersin se sont retrouvés à égalité (91-91) au terme du temps réglementaire. Les locaux ont ensuite su faire la différence en prolongation, avec notamment plusieurs paniers importants d’Hugo Besson pour faire plier la défense adverse.

Côté Mersin, l’ancien meneur du Mans, Justin Cobbs, a tout tenté avec 23 points, bien aidé par l’ex-Denaisien David Efianayi (20 points) et Emanuel Terry (17 points), mais cela n’a pas suffi pour empêcher Manisa d’empocher sa sixième victoire de la saison en 19 journées.

Un calendrier chargé pour Manisa

Ce succès ne sort pas encore Manisa (13e sur 16) de la pression de la zone rouge, mais il offre une bouffée d’oxygène précieuse avant un calendrier périlleux. Dès ce mercredi 5 mars, les coéquipiers d’Hugo Besson enchaîneront avec un rendez-vous européen en Basketball Champions League (BCL) face au Lietuvos Rytas. En championnat, la lutte pour le maintien s’annonce serrée avec des affrontements face à des cadors comme l’Anadolu Efes (le 10 mars), le Fenerbahçe (le 15) ou Galatasaray (le 25) dans les prochaines semaines.