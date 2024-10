Hugo Besson réussit ses grands débuts en BCL, Stéphane Gombauld rentable

Après quatre petites rencontres de FIBA Europe Cup la saison dernière avec Varese, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a franchi un cap en découvrant la Basketball Champions League sous les couleurs de Manisa. Et pour son premier match au deuxième échelon bis du basket continental, le Varois a assuré ! Dans l’ombre d’un Saben Lee incandescent (36 points à 10/14, 6 rebonds et 6 passes décisives), l’ancien shooteur de Saint-Quentin a fait office de parfait lieutenant en compilant 16 points à 5/12, 4 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 33 minutes. Alors que son équipe turque l’a emporté en prolongation à Murcia (103-97), Besson a terminé avec le meilleur +/- du match (+14).

La BCL, lui connaissait déjà ! Mais Stéphane Gombauld (2,05 m, 27 ans) a changé de club cet été, passant de Sassari à Reggio Emilia. L’ancien MVP de Pro B a également connu une première journée victorieuse à domicile face au Rytas Vilnius (77-67). En seulement 12 minutes de jeu, il a affiché une belle efficacité avec 6 points à 100%, 4 rebonds et 1 contre.