Hugo Besson se venge sur le FMP Belgrade

Après avoir quitté le FMP Belgrade en début d’année 2024, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) a retrouvé son ancien club serbe en BCL ce mercredi 9 octobre. Et l’arrière varois a signé sa meilleure performance avec l’équipe turque de Manisa. Aux côtés de Saben Lee (1,88 m, 25 ans), qui a égalé le record de points (43) de l’histoire de la compétition, le Français a planté 21 points en 35 minutes en plus de prendre 7 rebonds et donner 8 passes décisives. S’il a manqué d’adresse (3/9 aux tirs), il a su être agressif pour tirer (et réussir !) 12 lancers francs. De quoi contribuer au succès de son équipe turque (101-97), qui s’est décidée dans les 6 dernières minutes. De quoi prendre seul la tête du groupe H avec 2 victoires en 2 matches.