Hyères-Toulon, Caen et Chartres : qui pour le titre et l’accession en Pro B ?

Hyères-Toulon, Caen et Chartres vont se battre pour le titre de NM1 et le premier accessit vers la Pro B ce mardi 16 avril. Dans cette course à trois pour décrocher ce premier sésame vers l’échelon supérieur, le HTV a l’avantage sur ses concurrents. En effet, le club du Var a repris l’avantage dans ce sprint final lors de l’avant-dernière journée, en l’emportant à Loon-Plage ainsi qu’en profitant du revers de Caen à Quimper.

« La pression existe »

Ainsi, il « suffira » pour l’équipe de Jean-Louis Borg d’une victoire contre Tours pour assurer son retour en Pro B pour la première fois depuis 2018 : « Quand on arrive là, à ce moment de la saison, ce n’est pas pour jouer la deuxième place, affirme le technicien de 60 ans à Var-Matin. La pression existe. » Le TMB, 5e au classement à égalité avec trois autres équipes (Tarbes-Lourdes, Quimper et Avignon Le Pontet) va ainsi avoir un rôle d’arbitre.

Car en cas de victoire de l’équipe d’Indre-et-Loire dans le Var, c’est le vainqueur du duel entre Caen et Chartres qui accéderait directement à la Pro B. Malgré la déception du match perdu à Quimper, Stéphane Eberlin et les Caennais sont remontés à bloc avant d’accueillir le CCBM dans son palais des sports : « Celui qui le gagnera aura soit une bonne surprise, soit un gros avantage au cours des playoffs », expose le technicien du CBC à Ouest-France.

Voici les différents scénarios possibles pour le titre de NM1 et l’accession en Pro B :