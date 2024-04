Hyères-Toulon double Caen, pour finir champion mardi ?

Caen rêvait de monter en Pro B dès ce vendredi 12 avril mais finalement la soirée a mal tourné pour les Normands, doublés par Hyères-Toulon. En effet, le CBC s’est incliné chez une équipe de Quimper diminuée (64-55) pendant que le HTV signait une victoire essentielle à Loon-Plage.

Hyères-Toulon a son destin en main pour être champion

Pourtant, vers 21h15, tout semblait indiquer que Caen allait célébrer sa montée dès l’issue de l’avant-dernière journée. Après un énorme troisième quart-temps (8-20), l’équipe de Stéphane Eberlin menait 46 à 41 chez les Béliers. Hyères-Toulon était encore mené de 7 points en cours de troisième quart-temps, après avoir compté jusqu’à 11 points de retard. Mais finalement, les 10 dernières minutes ont tourné à l’avantage des locaux du côté de Quimper (23-9) et des visiteurs à Loon-Plage (12-19). Hyères-Toulon (11 victoires et 6 défaites) reprend donc la tête devant Caen (10 victoires et 7 défaites) et Chartres (10 victoires et 7 défaites), qui a écrasé Avignon dans sa nouvelle salle, pleine à craquer. En cas de succès face à Tours mardi soir, le HTV sera champion de Nationale 1, un an après avoir été relégué sportivement (avant d’être repêché). Pour Caen, en revanche, c’est la douche froide.

« C’est une sale soirée, je suis très déçu par le résultat forcément, avouait Stéphane Eberlin à Ouest-France après la défaite à Quimper. Ça a été un gros combat et un petit score. On perd deux joueurs (Yann Siegwarth, blessé à la cheville, et Parfait Njiba, touché au genou) dès le premier quart-temps, on paie cher. On a déjà perdu Marc-Eddy (Norelia) il y a trois semaines. C’est au mauvais moment, maintenant il faut être courageux et préparer le prochain match. Il faudra le prendre comme on peut et on verra à la fin ce que ça donne. »

Chartres encore dans la course

Dans la course à la montée, ils ne sont pas deux mais trois. En cas de défaite de Hyères-Toulon contre Tours, Chartres finirait en tête en s’imposant au Palais des Sports de Caen mardi soir. Les joueurs de Moatassim Rhennam arrivent en pleine confiance après leur victoire de 40 points face à Avignon.

« J’ai beaucoup aimé l’intensité défensive qu’on a mise ce (vendredi) soir, a apprécié Moatassim Rhennam dans L’Écho Républicain. C’est notre identité, depuis le début de saison. On a eu un peu de mal à trouver nos repères lors du premier quart, tout en restant au contact. Ensuite, on a su faire l’écart. Et très vite. Ça nous a permis de gérer à partir du troisième, sans changer notre façon de jouer et en donnant plus d’ampleur au score. Au niveau de l’ambiance, elle était bien au-delà de ce que j’avais imaginé. La salle, le public nous ont portés. Désormais, on sait ce qu’on doit faire. Gagner chez la montagne caennaise passe par un exploit dans un contexte comme celui du Colisée. Mais, cette fois, il nous sera hostile ! »

Fort de son succès de 24 points, Tours revient à hauteur de Tarbes-Lourdes et Avignon, au même titre que Quimper (9 victoires et 8 défaites). La dernière journée déterminera le classement et donc le tableau des playoffs.

Les résultats de la 9e journée du groupe A de NM1 : Loon-Plage vs Hyères-Toulon : 64-70

: 64-70 Quimper vs Caen : 64-55

vs Caen : 64-55 Tours vs Saint-Vallier : 97-73

vs Saint-Vallier : 97-73 Chartres vs Avignon : 100-60

vs Avignon : 100-60 Tarbes-Lourdes vs Andrézieux-Bouthéon : 58-74

Pont-de-Chéruy ne lâche pas, bien au contraire

Dans le groupe B, Mulhouse, assuré de finir en tête, a perdu chez le dernier Rennes, qui est hors course pour les playoffs. Derrière, Pont-de-Chéruy a affiché son état d’esprit en signant une grosse victoire à Vitré pour aller chercher la deuxième place. Partis le jour du match, les joueurs de Dounia Issa – qui savent désormais que le club ne repartira pas en Nationale 1 la saison prochaine – sont allés gagner chez l’une des meilleures formations de la poule. Enfin, Challans (9 victoires et 8 défaites) a accroché la dernière place en playoffs en écartant Orchies (7 victoires et 10 défaites).

Les résultats de la 9e journée du groupe B de NM1 : Rennes vs Mulhouse : 82-76

vs Mulhouse : 82-76 Vitré vs Pont-de-Chéruy : 64-71

: 64-71 Rueil vs Le Havre : 97-101

: 97-101 Stade Toulousain vs Boulogne-sur-Mer : 88-82

vs Boulogne-sur-Mer : 88-82 Challans vs Orchies : 81-77

Sportivement déjà condamné à la relégation, Lorient espère être repêché. Pour cela, il est préférable de terminer avec le meilleur bilan possible. Le CEP est ainsi allé chercher une cinquième victoire face à Feurs, leader du groupe C. De son côté, Les Sables Vendée (6 victoires et 5 défaites), qui peuvent encore se sauver, ont fait le boulot contre le Pôle France. LyonSO – privé de son coach Maxence Broyer – et Poissy devront faire de même ce samedi, respectivement à Berck et contre Besançon.