« Monter directement en Pro B » – Yanik Blanc ambitieux avant Caen – Quimper

Le Caen Basket Calvados (CBC) a pris la tête du classement du groupe A de la Nationale 1 masculine (NM1) le 2 avril, lors de sa victoire à Loon-Plage.

L’équipe de Stéphane Eberlin veut faire en sorte de conserver cette place de n°1 afin de s’offrir le titre de champion de NM1 et succéder à son voisin rouennais, vainqueur en 2023 et promu en Pro B. Mais les deux dernières échéances s’annoncent difficiles. Au micro de Ouest-France, Yanik Blanc, meneur du CBC, a annoncé la couleur du match à Quimper, qui a lieu ce vendredi 12 avril :

« C’est un des matchs les plus importants de la saison. Si on gagne, on aura une finale mardi (face à Chartres). Si on perd, on aura encore une chance de monter directement mardi (si Hyères-Toulon perd vendredi), mais nous ne serons pas maîtres de notre destin. »

Le CBC se classe premier de la poule haute à égalité avec le même bilan que Hyères-Toulon (10 victoires et 6 défaites) mais le point-average particulier sur les Varois (victoire 85-58 à l’aller, défaite 69-50 lors du match retour). Cette première place au terme de la deuxième phase, qui se termine le 16 avril, permet d’éviter d’interminables playoffs. En effet, les neuf autres du groupe A ainsi que les sept premiers du groupe B joueront la phase 3, soit les playoffs. Le vainqueur de ces phases finales accèdera lui aussi à la Pro B. Des phases finales que Caen préfère bien sûr éviter. Le titre pourra être assuré dès ce vendredi 12 en cas de succès à Quimper et de revers du Hyères-Toulon Var Basket à Loon-Plage. Quoi qu’il en soit, le CBC a son avenir entre les mains et pourra fêter un éventuel titre ce mardi 16 avril devant son public du nouveau Palais des Sports. Inauguré en septembre dernier, celui-ci a fait le plein toute la saison et donne le club normand d’un vrai outil pour aller vers le haut-niveau.

Caen vainqueur de 24 points à l’aller

A l’aller, Caen était parvenu à dominer Quimper (89-65). Mais cette fois, ce ne sera justement pas au Palais des Sports, mais dans l’enfer finistérien des Béliers (8 victoires et 8 défaites). Un duel qui rappelle les joutes de 2017 quand Caen avait fini par remporter le titre en Nationale 1 en finissant devant… Quimper. A l’extérieur, les Caennais devront être solidaires. Pour atteindre son objectif, le meneur Yanik Blanc compte d’ailleurs sur la cohésion de son groupe. Un esprit d’équipe qui permet au club normand de réaliser une saison historique. « La cohésion c’est important. Quand tu n’en as pas et que tu perds les joueurs se désunissent. A Caen, quand ça se passe moins bien, on reste unis », assure cet ancien meneur des équipes de France jeunes qui connaît la meilleure saison collective de sa carrière. « Une montée, c’est quelque chose qu’on peut ne vivre qu’une fois dans sa vie », rappelle-t-il.