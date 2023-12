Hyères-Toulon remporte le choc contre Saint-Vallier, Quimper facile

NM1 - Hyères-Toulon est désormais seul en tête de la poule B de Nationale 1 (NM1) après sa large victoire contre Saint-Vallier. Dans la poule A, Quimper domine toujours les débats.

Hyères-Toulon a remporté le choc de la 15e journée de Nationale 1 masculine (NM1) ce mardi 5 décembre, entre les deux premiers de la poule B.

Le HTV de Jean-Louis Borg (12 victoires et 3 défaites) s’est imposé de 20 points (82-62) face à Saint-Vallier (11 victoires et 4 défaites) avec un très bon Moses Greenwood (21 points à 8/13 aux tirs et 8 rebonds pour 26 d’évaluation en 34 minutes) mais aussi 15 points et 4 passes décisives du jeune capitaine Maxim Eugene. Dans cette même poule B, les troisième et quatrième, Andrézieux et Caen (9 victoires et 6 défaites), ont perdu de très peu à l’extérieur. Le CBC a lâché prise à Boulogne-sur-Mer au bout de 45 minutes, la faute notamment à Randall Haynes (35 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 38 d’évaluation). Plus bas au classement, le Pôle France a signé sa quatrième victoire avec un immense Nolan Traoré.

Dans la poule A, Quimper (11 victoires et 4 défaites) reste bien installé en tête après sa victoire autoritaire sur Challans. Les Béliers ne sont plus suivis par Chartres et Tours (10 victoires et 5 défaites) puisque Loon-Plage s’est incliné pour la première fois cette saison à domicile, contre Chartres justement, enregistrant ainsi une deuxième défaite de suite, ce qui ne leur était jamais arrivé jusqu’ici. Le vainqueur des playoffs 2023 se fait rejoindre au classement par Rennes (9 victoires et 6 défaites) qui s’est imposé chez son voisin breton, le CEP Lorient.

Les résultats de la 15e journée de la poule A de NM1 :

Toulouse vs Tours : 49-78

: 49-78 Lorient vs Rennes : 79-84

: 79-84 Rueil vs Tarbes-Lourdes : 74-58

vs Tarbes-Lourdes : 74-58 Quimper vs Challans : 90-71

vs Challans : 90-71 Loon-Plage vs Chartres : 75-91

: 75-91 Vitré vs Berck : 75-68

vs Berck : 75-68 Les Sables Vendée vs Poissy : 79-88

Les résultats de la 15e journée de la poule B de NM1 :