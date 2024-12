Hyères-Toulon prolonge Zeke Moore jusqu’en février… et peut-être plus ?

Zeke Moore enchaine les expériences plutôt réussies en France. Vainqueur des playoffs Pro B en 2022 avec Blois, l’ailier de 26 ans vit également un joli début d’aventure à Hyères-Toulon. Engagé comme remplaçant médical de Kaiyem Cleary, jusqu’à fin décembre initialement, le contrat de l’Américano-Trinidadien a été prolongé jusqu’au mois de février.

Hyères-Toulon aurait eu tord de se priver des services de Zeke Moore (2,00 m, 27 ans). En quelques matchs, le natif de Chicago est devenu indispensable dans le Var en s’octroyant le statut de meilleur marqueur du HTV : 16,6 points, soit le 7e meilleur marqueur du championnat de Pro B. L’ailier est en grande réussite sur sa dizaine de match avec Hyères-Toulon, avec 50% aux tirs dont 50% à 3-points avec plus de 6 tentatives par match derrière l’arc. « Il a le talent qui nous manquait offensivement », témoigne le coach du HTV Jean-Louis Borg à Var-Martin.

Sevré de basket pendant plus d’une année en raison d’une blessure au pied, lui faisant rater l’exercice 2023-2024, Zeke Moore renoue parfaitement avec le fil de sa carrière, passée majoritairement outre-Atlantique. « Je me sens à l’aise et la team me donne la possibilité d’être moi-même. J’apprends de ça tous les jours et j’ai faim de ça. » Hyères-Toulon, promu de NM1 et actuel 14e de Pro B après 18 matchs, aura bien besoin de la gnac de Zeke Moore pour accomplir sa mission maintien.