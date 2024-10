Zeke Moore arrive à Hyères-Toulon

Alors que le HTV a trouvé son remplaçant pour Ike Nweke depuis longtemps, avec Hamady Ndiaye qui finit ses démarches administratives, l’ancien pivot de Nanterre n’a toujours pas été officialisé par le club varois. Il s’est même fait doubler par un pigiste médical puisque Hyères-Toulon doit également composer avec l’arrêt de deux mois minimum, voire peut-être plus, de Kaiyem Cleary qui souffre de deux grosses tendinites rotuliennes.

Absent depuis 14 mois mais pigiste précieux à Blois

Le rookie britannique a déjà été remplacé par une vieille connaissance du championnat de Pro B, Zeke Moore (2,01 m, 26 ans), qui figurait en civil sur le banc mardi lors de la victoire contre Champagne Basket (81-79). Un petit pari puisque l’Américano-Trinidadien n’a plus joué depuis 14 mois, blessé au pied. Il avait tout de même alors remporté le championnat d’été canadien avec les Scarborough Shooting Stars (9,6 points, 2,4 rebonds et 1,7 passe décisive). La preuve, peut-être, qu’il possède tout de même un ADN de vainqueur puisqu’il avait participé la saison précédente à la montée de l’ADA Blois en Betclic ÉLITE.

Alors pigiste de Mbaye Ndiaye, il avait débarqué dans le Loir-et-Cher début avril et s’était révélé très précieux dans le dispositif de Mickaël Hay (9,2 points à 45%, 2,3 rebonds et 1,1 passe décisive en 19 minutes de moyenne sur 17 rencontres). « Zeke Moore est un enerziger », nous décrivait à l’époque Thomas Cornely. « C’est la bonne pioche pour un pigiste arrivé du Danemark que personne ne connaissait. Il n’est pas venu en super héros, il était venu en étant lui-même avec un vrai état d’esprit. ll a voulu montrer qu’il était capable d’évoluer avec un vrai état d’esprit et il l’a plutôt été très bien. Sa fraîcheur et sa fougue nous ont fait du bien. » Et idem pour le HTV un peu plus de deux ans après ?