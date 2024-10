Daniel Sackey – Hamady Ndiaye, le nouvel axe 1-5 du HTV, en attendant un ailier

Après un difficile début de saison (2 victoires et 5 défaites), le Hyères-Toulon Var Basket (HTV) a pu augmenter sa masse salariale (de 600 000 à 680 000 euros) pour améliorer son effectif. Le club a trouvé un accord avec deux joueurs, un meneur et un pivot, pour former un nouvel axe 1-5, alors qu’un ailier devrait également arriver, rapporte Var Matin.

A la mène, c’est Daniel Sackey (1,75 m, 25 ans), canadien au profil semble-t-il adapté pour la Pro B, qui arrive. Le natif de Winnipeg dans le Manitoba, qui dispose d’un passeport ghanéen et donc du statut de cotonou, est sorti de l’Université de La Nouvelle Orléans en 2023 (3,3 points à 37,5% de réussite aux tirs et 2,3 passes décisives en 20 minutes). Vu depuis dans une ligue mineure canadienne puis en Bulgarie, au BC Yambol, ce joueur particulièrement vif doit amener de la créativité au jeu de Jean-Louis Borg.

En attaque, Daniel Sackey disposera d’un pivot finisseur près du cercle pour conclure ses alley-oops. Le vétéran Hamady Ndiaye (2,13 m, 37 ans) va découvrir la Pro B après cinq saisons à l’étage, supérieur. Ancien joueur NBA vu depuis 2019 au BCM Gravelines-Dunkerque, à l’Élan béarnais puis à Nanterre ces deux dernières saisons, le Sénégalais est très réputé pour ses qualités de protecteur du panier mais aussi de leader.

Malgré des statistiques en baisses (3,1 points à 67,9% de réussite aux tirs et 2 rebonds en 14 minutes), son impact est resté important dans la rotation de l’équipe de Pascal Donnadieu, qui a réalisé une bien belle saison en Betclic ÉLITE. 17e de Pro B avant de jouer à Orléans ce samedi 26 octobre pour la huitième journée de la saison régulière, le HTV espère vite remonter au classement.