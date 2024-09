« Il a compris nos attentes » – Fabrice Lefrançois sur l’arrivée d’Andre Roberson à Cholet

La signature d’Andre Roberson (2,01 m, 32 ans) à Cholet jeudi 5 septembre a fait l’objet d’une petite bombe à l’approche du début de la saison de Betclic ELITE. Ancien joueur NBA dont la carrière a sévèrement décliné depuis une grave blessure au genou en 2018, ce dernier tente un baroud d’honneur à Cholet, pour pourquoi pas relancer sa carrière sur le continent européen.

L’ancien ailier d’Oklahoma City a effectué ses premiers pas à l’entraînement à la Meilleraie. Son nouvel entraîneur Fabrice Lefrançois est revenu sur cette surprenante signature auprès de Ouest-France.

« On ne voulait pas un joueur qui arrive avec un gros CV et qui manque de considération pour la structure. Ce n’est pas son cas. On veut un joueur qui nous aide, pas un qui nous prenne de l’énergie. Andre entre dans cette case-là : il a compris nos attentes. »