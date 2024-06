Fin du Top 8 à Trélazé pour la Coupe de France

En vigueur depuis 2018, le top 8 de la Coupe de France a vécu sa dernière édition en 2024. Alors que la FFBB a entériné en mars dernier la modification de la formule du Trophée Robert-Busnel, avec notamment un handicap et l’avantage automatique du terrain, le top 8 de la Coupe de France a Trélazé a été effacé du calendrier fédéral pour la saison 2024-2025.

Des matchs de l’équipe de France féminine en compensation ?

Alors qu’il restait encore une édition à disputer dans l’Arena Loire après une convention signée en 2022, celle-ci n’aura donc pas lieu. Ce changement est lié à la réorganisation du championnat de France Elite prévu par la LNB. Le passage de la Betclic ELITE à 16 équipes pour la saison 2024-2025 enlève 4 matchs sur le calendrier. Pour compenser ces pertes de revenus de billetterie pour les clubs, les stade des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de France seront organisés chez l’équipe à domicile.

Ainsi, les quarts de finale se joueront le 12 février 2025 et les demis, les 15 et 16 mars 2025. En compensation de l’annulation du Top 8 à Trélazé, la FFBB, les organisateurs et le comité du Maine-et-Loire négocient pour la venue d’un ou deux matchs de l’équipe de France, révèle Ouest-France. Le quotidien indique également que ce pourrait être ceux de l’équipe de France féminine.

Redonner goût à la Coupe de France

Cette nouveauté est conjointe au retour du format original de la coupe de France. Les équipes qui évoluent dans les divisions inférieures partiront avec un avantage de points proportionnel à l’écart entre les clubs. C’est par exemple le cas dans les coupes régionales. Elles recevront également les matchs à domicile jusqu’à ce que le tirage au sort ne le permette plus. La Coupe de France était de plus en plus boudée par les clubs ces dernières années, avec de nombreux forfaits en NM1 ou des équipes bis envoyées par les écuries de Betclic ELITE. Le top 8 était également l’objet de critiques, à l’image de l’entraîneur du Portel Eric Girard, qui n’avait pas caché sa déception à la fin de la dernière édition à Trélazé en mars dernier.

« Je ne cautionne pas ce format. On se retrouve à jouer devant 1 500 personnes à 13 heures plutôt que devant 4 000 spectateurs au Portel ou à Vichy. Ça ôte l’esprit de la Coupe de France telle qu’elle a été créée. C’est un format qui favorise les grosses équipes. » Eric Girard fustigeait le format actuel de la Coupe de France, via L’Equipe