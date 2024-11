« Il se passe quelque chose » à Angers, seul leader pour la première trêve internationale ; 0/10 pour le champion Villeneuve-d’Ascq

La première trêve internationale se fera avec un leader inédit pour La Boulangère Wonderligue ! Toujours invaincue après cinq journées, l’UFAB a fini par ramener Chartres à la raison au terme du duel des extrêmes (92-82). Un match extrêmement difficile, où le CCBF a longtemps cru être en mesure de décrocher sa première victoire (78-77, 34e minute), Mais le promu n’a finalement pas su contrer Ameryst Alston (24 points à 9/13 et 5 passes décisives) et les Angevines, impériales dans le money-time. « Les filles sont ensemble, résilientes. Il se passe quelque chose dans ce groupe depuis le début de la saison », apprécie Aurélie Bonnan, interrogée par Le Courrier de l’Ouest. « On a su élever notre intensité sur ce dernier quart-temps pour aller chercher cette victoire. Mais on doit rester humbles. On procure beaucoup de plaisir aux gens et on en prend beaucoup à bosser ensemble. Vraiment, il faut savourer. »

Charnay reste une belle surprise

S’il n’y a plus qu’une équipe sans défaite, il en reste en revanche trois sans victoire : Chartres, donc, mais aussi La Roche Vendée, qui n’a pas su enrayer la belle dynamique de Charnay (54-67), et surtout Villeneuve-d’Ascq, toujours miné par les blessures Carla Leite, Maïa Hirsch, Caroline Hériaud, Aminata Gueye, Héléna Ciak). Le retour de Kelsey Bone a fait du bien pour l’ESBVA-LM (22 points à 9/14, 4 rebonds et 5 passes décisives), la prestation à Bourges a été plutôt honorable (70-88), voire même encourageante par rapport aux nouveaux standards nordistes (seulement -3 à la 28e minute), mais le champion affiche désormais un bilan catastrophique de dix défaites en dix matchs officiels, dont cinq en championnat.

Le CBBS et les Tango se retrouvent ainsi associées à la deuxième place du classement (4v-1d), en compagnie de l’ASVEL qui a remporté le plus beau match de cette 5e journée (89-85 contre Basket Landes). Si Dominique Malonga est sortie sur blessure dès le deuxième quart-temps, si Leila Lacan a su arracher la prolongation à 1,2 seconde du buzzer final, les Lionnes ont su faire fi des éléments pour sortir victorieuses. « On a certes commis des erreurs mais je veux retenir surtout le combat, notre énorme discipline défensive », clamait le coach Yoann Cabioc’h, « extrêmement fier de [ses] joueuses », dans les colonnes du Progrès.

De l’oxygène pour Tarbes

Enfin, après deux défaites initiales, les Flammes Carolo ont empoché leur troisième succès de rang (75-71 contre Lattes-Montpellier), avec le duo Coline Franchelin (14 points et 10 passes décisives) – Tiffany Clarke (16 points et 10 rebonds) en vedette, tandis que Landerneau a perdu son invincibilité à domicile. Les Bretonnes ont été surprises par Tarbes (62-75), qui s’évite ainsi de passer la trêve avec une seule victoire au compteur. Avec 12 points, 16 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 contres, Murjanatu Musa a poursuivi son épatant début de saison.