Murjanutu Musa (Tarbes) s’offre déjà un record historique de La Boulangère Wonderligue !

En 2023/24, Murjanutu Musa (1,88 m, 24 ans) a été joueuse révélation de la saison de Liga Endesa. Et en 2024/25 ? A minima, la néo-tarbaise pourra prétendre à la même chose dans la Boulangère Wonderligue. Ses deux premières sorties en LFB ? Un énorme double-double à Angers (22 points à 9/15, 10 rebonds et 4 interceptions) puis un record historique samedi contre Charleville-Mézières.

Pendant que Camille Droguet attirait tous les regards face aux Flammes Carolo (21 points à 8/10, 7 rebonds et 10 passes décisives), permettant au TGB de sécuriser sa première victoire (73-55), l’internationale nigériane a elle mené une opération de destruction méthodique de l’attaque ardennaise : 10 ballons volés. Et c’est simple : aussi loin que remontent les archives statistiques, incomplètes par nature, de La Boulangère Wonderligue (jusqu’en 2005/06), on n’avait jamais trouvé trace de 10 interceptions dans une même rencontre ! Ni la saison dernière (record à 9 pour Monique Akoa-Makani), ni les 18 d’avant. Pour son deuxième match de LFB, Murjanutu Musa s’est donc offert un record officieux.

Les joueuses à 9 interceptions depuis la saison 2005/06 :