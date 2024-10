Basket Landes étouffe Bourges dans le choc, une Camille Droguet XXL pour Tarbes

C’était le premier choc de ce nouveau championnat, labellisé La Boulangère Wonderligue ! Et après un large succès à Charleville-Mézières (91-64), Basket Landes a confirmé ses promesses automnales en dominant Bourges (68-55), l’un des favoris annoncés. Les coéquipières de Luisa Geiselsoder (15 points à 6/12, 10 rebonds et 5 passes décisives) ont fait la différence dans le dernier quart-temps, privant totalement les Tango de solution à partir de la 29e minute (47-47).

Trois leaders

Invaincues après deux journées, les joueuses de Julie Barennes partagent la tête de « LBWL » avec Angers, qui a aisément disposé de La Roche Vendée (66-46), et Lattes-Montpellier, qui n’est pas tombé dans le même piège que Villeneuve-d’Ascq face à Landerneau (75-59). Dulcy Fankam Mendjiadeu s’est offert son premier double-double en France : 13 points à 6/10 et 10 rebonds.

La plus grosse performance individuelle de cette 2e journée est à mettre à l’actif de Camille Droguet. En frôlant le triple-double (21 points à 8/10, 7 rebonds et 10 passes décisives), la capitaine tarbaise a permis au TGB d’ouvrir son compteur face à Charleville-Mézières (73-55), bien aidée par les 10 interceptions de Murjanutu Musa.

La frustration de Chartres

Enfin, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, Chartres attend toujours une première victoire cette saison ! Pour sa grande première au Colisée, le promu a cédé en prolongation après Charnay (70-73), malgré l’étincelle apportée par la jeune Stella Colas, étincelante du haut de ses 18 ans (14 points à 4/6 et 7 rebonds). L’incroyable domination du CCBF aux rebonds (53-35) aurait dû lui permettre de s’imposer sans sourciller, mais les Euréliennes ont été bien trop brouillonnes pour cela (29 balles perdues), ne shootant que 8 fois de plus que les Pinkies. « Il y a énormément de frustration parce qu’on veut remporter un maximum de matches à la maison », a commenté le coach Benoît Marty au micro de L’Écho Républicain. « On avait fait ce qu’il fallait pour se récompenser par une première victoire, ici. Malheureusement ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Après, je suis fier de la manière dont les filles ont joué. Elles se sont battu, on a archi dominé le rebond (53 à 35). On a manqué de discipline dans ce qu’on doit faire sur le terrain en attaque. Ça s’est souvent transformé en ballon perdu et ça nous a coûté très cher. »

La 2e journée de LBWL :