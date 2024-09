« Il y a gros danger » – La colère de Laurent Pluvy après la défaite inaugurale de Nantes

Détenteur du pire bilan de la Pro B sur la phase retour de la saison 2023-2024, le Nantes Basket Hermine n’a pas commence l’exercice 2024-2025 sous de meilleurs auspices. Pour sa première sortie officielle, à la Trocardière qui plus est, le NBH a mordu la poussière contre Aix-Maurienne (74-87).

« On ne respecte rien »

Une défaite inaugurale qui n’est pas illogique au vue de la préparation estivale du club nantais (3v-5d). Avec un effectif renouvelé à 100%, Nantes a montré de grosses lacunes en présaison, notamment au niveau de l’intensité. Une période estivale où le NBH a également dû composer avec des blessures, comme de Jöhan Lofberg et Elian Benitez. « On n’est pas prêt, c’est le constat », lâchait déjà l’entraîneur nantais auprès de Ouest-France après le dernier match de préparation contre Poitiers. Et c’est encore le cas après la première journée de Pro B. À tel point que Laurent Pluvy tire déjà une sonnette d’alarme.

« Ils nous ont donné une leçon d’intensité et d’envie alors qu’ils sont arrivés vendredi matin après douze heures de bus dans la nuit, a déclaré le technicien à Ouest-France. Ils nous ont botté les fesses. Ce n’est pas possible de débuter comme cela. On ne respecte rien, il y a gros danger. »

Les joueurs nantais pourront se rattraper lors de la 2e journée dès ce dimanche 22 septembre (15h30), face au promu Chartres, sévèrement battu à Roanne en ouverture.