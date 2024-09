Impuissants contre Team USA en quart de finale, les Bleus viseront au mieux la 5e place

L’équipe de France masculine n’est pas parvenue à réaliser l’impensable ce mardi 3 septembre en quart de finale des Jeux paralympiques, face à Team USA (82-47). À Bercy, les Bleus ont subi la loi du double tenant du titre américain. La sélection de Franck Bornerand n’est pas éliminée pour autant : deux matchs sont encore à jouer, pour espérer terminer au mieux à la 5e place. Et faire mieux qu’à Athènes en 2004 (7e).

Dans le match jusqu’à la 15e minute…

Les Anglo-Saxons ne sont pour le moment pas la tasse de thé des joueurs français dans ces Jeux paralympiques. Après une ouverture de poule gâchée par le Canada, puis une clôture de groupe rapidement hors de portée contre la Grande-Bretagne, les Bleus ont également dû s’incliner face à Team USA. Dans le match jusqu’à la 15e minute (26-23), les partenaires de Nicolas Jouanserre (10 points) ont ensuite rompu. Le scénario britannique s’est malheureusement reproduit, avec un écart qui n’a cessé de gonfler au retour des vestiaires, la faute à une adresse absente (41% à 2-points, 0/7 à 3-points). L’équipe de France s’est finalement logiquement inclinée face au détenteur des deux dernières éditions des Jeux paralympiques, qui poursuivra sa quête de triplé face au voisin canadien.

Objectif : faire mieux qu’Athènes 2004

Même si l’aventure paralympique des Bleus n’est pas tout à fait terminée, celle-ci a déjà un goût d’amertume. Venu à Paris 2024 avec l’ambition de décrocher une médaille, l’euphorie du TQP à Antibes en avril dernier ne s’est pas prolongé jusqu’à cette fin de mois d’août. Un laps de temps important, dont le capitaine Audrey Cayol s’était rendu compte à l’occasion d’un tournoi de reprise à Madrid fin juillet, et qu’il n’avait pas manqué de mettre en avant en préambule de ces JP : « On n’avait plus le niveau du TQP, on sentait un manque d’entraînement. Quasiment deux mois sans se voir, ça a été un peu long ». Et peut-être fatal à l’équipe de France dans sa quête de médaille paralympique.

Mais pour son retour aux Jeux, vingt ans après sa dernière apparition, l’équipe de France ne souhaitera pas voir la copie conforme d’Athènes 2024 s’écrire à nouveau (dernière de sa poule, une seule victoire). Pour contrer cette destinée, cela commencera dès ce jeudi 5 septembre (10h30) contre les Pays-Bas, pour le premier match de classement.