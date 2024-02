Isabelle Yacoubou contrainte de mettre fin à sa carrière ?

Isabelle Yacoubou (1,90 m, 37 ans) va-t-elle devoir mettre fin à sa carrière de basketteuse au milieu de la saison 2023-2024 ? « La fin de saison semble avoir sonné » pour elle annonce La Dépêche du Midi. Étant donné que la fin de sa carrière était fortement envisagée pour l’issue de l’exercice 2023-2024, cet arrêt anticiperait son départ à la retraite sportive.

Touchée aux genoux, « au niveau de ses articulations » selon son coach François Gomez, l’ancienne internationale française a été mise au repos contre Saint-Amand le week-end dernier après avoir du jouer 36 minutes en milieu de semaine à Charleville-Mézières. Il paraît peu probable qu’elle puisse reprendre avec le TGB cette saison.

« Isabelle a donné bien au-delà de ce qu’elle pouvait donner à cette équipe et au TGB, continue François Gomez. En décembre on avait été alerté sur un état de santé fragile et là, il s’avère qu’avec tous les soins médicaux qu’on a pu lui prodiguer, ça ne suffit pas. On a un corps qui se plaint de 20 saisons au plus haut niveau. On aurait tous espéré que ça se termine différemment mais je pense que là…

Je tiens tout de suite à dire que ce qu’a fait Isabelle Yacoubou est admirable. Car, aller jusqu’à mettre en péril sa santé avec des soucis de genoux qu’elle risque de porter bien au-delà de sa carrière; donner autant à une équipe, à un club quand on est dans cet état force le respect. Je suis très admiratif… »