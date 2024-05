Isaïa Cordinier donne la victoire à la Virtus Bologne, qui n’est plus qu’à une victoire des finales

La Virtus Bologne mène désormais 2 victoires à 0 dans les quarts de finale contre Venise. Après sa victoire en prolongation lors du match 1, l’équipe d’Isaïa Cordinier a connu le même problème lors du match 2 en se faisant remonter au score.

Largement en tête à la pause, 47-30, les Bolognais ont même mené de 22 points à l’entame du troisième quart temps. Très collectifs, les locaux étaient en totale maîtrise. Véritable leader et MVP de la saison régulière, Marco Belinelli (1,95 m, 38 ans) s’occupait d’enfiler les perles à 3-points (4/6 dans l’exercice) et de creuser l’écart. Mais en encaissant 48 points en deuxième mi-temps, la Virtus a failli se faire coiffer sur le fil. Déchainé, Jordan Parks (14 ans) a pris le match à son compte pour ramener les siens, en étant accompagné par Rayjon Tucker (14 points). Cependant, ce dernier a perdu deux ballons successif dans le money time, permettant à la Virtus d’égaliser au score puis de l’emporter.

Moins en réussite aux tirs que sur le match 1 (1/4 à 2-points), Isaïa Cordinier a été très percutant. En provoquant 6 fautes dont une faute offensive à 21 secondes de la fin (voir plus bas), l’ailier français a permis à la Virtus de se sortir d’une mauvaise passe. Omniprésent sur les 32 minutes disputées, l’Azuréen a inscrit 10 points, pris 3 rebonds et distribué 4 passes décisive. Son équipe menée 77-78 à 21 secondes de la fin du match, Isaia Cordinier (1,97 m, 27 ans) a provoqué un passage en force sur un drive de Rayjon Tucker.

That’s what he does 🔑#AmarsiAncora pic.twitter.com/qagHCoku1A

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) May 26, 2024