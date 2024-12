Ismaël Kamagate déjà dans l’histoire de la BCL, après seulement cinq matchs disputés !

Nouveau match de BCL et nouvelle victoire pour les Italiens de Tortone, face à Chemnitz (77-61). En Allemagne, Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) a brillé avec 10 points à 5/6, 8 rebonds et 5 contres pour 22 d’évaluation en 27 minutes. Soit une belle palette des deux côtés du terrain, avec une pluralité de façon de marquer : dunks puissants, petits hooks et même un fade-away.

Une performance qui lui permet d’inscrire (déjà) son nom dans les livres d’histoire de la BCL, alors qu’il n’a que cinq apparitions à son compteur dans la compétition. L’ancien intérieur du Paris Basketball est devenu le premier joueur de l’histoire de la Champions League à réaliser, au moins, cinq contres à trois reprises dans une seule saison. De même, personne n’avait jamais sorti trois matchs à 10 points, 5 rebonds et 5 contres. À 23 ans, et après cinq rencontres, Ismaël Kamagate y est déjà !

⛔ @DerthonaBasket's Kamagate is the first player to get 𝟱+ 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸𝘀 in three games in a single #BasketballCL season – not too bad for a former goalkeeper! 😎 pic.twitter.com/lcCIbVMkh8 — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 11, 2024

Pour couronner le tout, Ismaël Kamagate a été intégré dans le cinq majeur de la semaine en Champions League, où il est notamment entouré de Jerome Robinson, le joueur de Saint-Quentin, excellent à Rhodes.