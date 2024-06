Ismaël Kamagate, entre prêt renouvelé à Tortone et incertitude sur le TQO avec la Côte d’Ivoire

L’actualité d’Ismaël Kamagate (2,11 m, 23 ans) est bien riche ces temps-ci. Commençons par la certitude : l’ancien pivot du Paris Basketball poursuivra en prêt à Tortone, où il est arrivé en janvier. « Au cours des six mois avec nous, il a démontré qu’il était l’un des meilleurs espoirs d’Europe au poste 5 », se réjouit Marco Picchi, le président du club piémontais. « Nous sommes convaincus qu’il va poursuivre sa progression avec nous cette saison en mettant en valeur toutes ses capacités physiques et athlétiques. »

Ce renouvèlement de prêt a, au moins, le mérite de la clarté à Milan. Alors qu’Ettore Messina lui faisait très peu confiance (24 minutes au total en EuroLeague), l’Olimpia ne compte pas sur l’intérieur français puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2025, soit la fin de son prêt à Tortone. Avec son nouveau club, Kamagate a tourné à 6,6 points à 77%, 4,3 rebonds et 1,4 contre de moyenne.

Son avenir à (très) court terme est, en revanche, bien plus brumeux : sélectionné à 3 reprises en équipe de France, Ismaël Kamagate devait changer de nationalité sportive pour disputer le TQO de San Juan avec la Côte d’Ivoire. Mais à l’image de Mo Bamba, la grosse prise des Éléphants en provenance d’Orlando, sa présence est rendue très incertaine par les textes de la FIBA. « Une nouvelle règle dit qu’il faut attendre 45 jours pour qualifier un joueur changeant de nationalité sportive », explique Moussa Diarra, le président de la fédération ivoirienne. « Mo Bamba et Ismaël Kamagate sont qualifiés mais ne pourront jouer qu’à partir du 3 août avec nous, soit après le TQO… Ismaël Kamagate est né en France, de parents ivoiriens. Donc il est né Ivoirien. Ismaël avait 10 ans quand son père a obtenu la nationalité française. On va se battre pour clarifier cela. »