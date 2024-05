Ismaël Kamagaté parti pour rester en prêt à Tortone ?

Ismaël Kamagaté pourrait continuer son prêt à Tortone. En effet, selon les informations du journaliste italien Alessandro Luigi Maggi, le pivot français pourrait être prêté de nouveau la saison prochaine par l’Olimpia Milan à Tortone.

Ismael Kamagate will stay another season on loan at Derthona.

The French big man averaged 6.6 points and 4.3 rebounds in 16 LBA games with the wihite&black team. pic.twitter.com/KSDwUSWrVt

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 25, 2024