Ismaël Kamagaté sur sa lancée face à Venise

Après une excellente prestation face à Chemnitz et une entrée dans l’histoire de la BCL, Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) continue sur sa lancée. Face à Venise pour le compte de la 11e journée de la Serie A, le Franco-ivoirien a grandement contribué à la victoire. Le pivot a réalisé un double-double avec 10 points à 5/8 aux tirs et 13 rebonds. Une prestation qui confirme son état de forme actuel. Il ajoute à cela 2 interceptions et la victoire au terme de la rencontre pour Tortone.

Pourtant, les affaires semblaient mal embarquées pour les coéquipiers de l’ancien pensionnaire du Paris Basketball. Menés à la mi-temps de 7 points, les Tortonesi ont pris la tête grâce à une adresse extérieure affolante en seconde période. Le trio Severini – Vital-Baldasso a ermis à Tortone de passer à +6 à la fin du troisième quart-temps.

Et si les anciens de NBA Rodney McGruder (12 points) et Tyler Ennis (19 points) ont relancé Venise, Ismäel Kamagaté a été à la conclusion d’un alley-oop puis d’une claquette pour sceller la victoire des siens (89-82). Tortone empoche sa sixième victoire de la saison (6-5) en Serie et se retrouve huitième, soit la première place qualificative pour les playoffs.