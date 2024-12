Ismaël Kamagaté, une performance de choix face à Trévise

Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans) a signé un gros double-double mais n’a pas pu empêcher la courte défaite de Tortone contre Trévise (90-95). Le pivot franco-ivoirien a cumulé 18 points à 7/10 aux tirs, 10 rebonds et 4 contres en 28 minutes mais son équipe s’est faite déborder par la formation de Osvaldas Olisevicius (25 points) et Ky Bowman (21 points) ce samedi 7 décembre.

Prêté par Milan, Ismaël Kamagaté tourne à 9,8 points à 67,9% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 1,4 contre en 20 minutes pour sa deuxième saison à Tortone, qui occupe la dixième place de Serie A avec un bilan équilibré (5 victoires et 5 défaites). Lui et son équipe tâcheront de se reprendre ce mardi en BCL à Chemnitz.