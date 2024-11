ITW Oleksiy Yefimov (Monaco) : « Signer Spanoulis, c’est bien plus qu’un nouveau coach ! »

Oleksiy, pourquoi avez-vous choisi Vassilis Spanoulis en tant que nouveau coach ?

Premièrement, je suis convaincu que cette signature dépasse le cadre de la seule arrivée d’un nouveau coach. C’est bien plus grand que ça. Je pense que Vassilis est la personne qui peut instaurer une culture de la gagne ici. C’est un winner né, naturel, et il saura diffuser cet esprit, ainsi que son expérience, à toute l’équipe. Cette décision reflète l’ambition du club de continuer à s’élever dans la hiérarchie européenne.

Était-il le choix évident dès le départ ?

Je ne vais pas dévoiler s’il était notre priorité ou non. Mais disons qu’à partir du moment où l’on s’est vu (en Grèce, le week-end dernier), je n’ai plus pensé à personne d’autre tant il est inspirant. Je pense que Spanoulis peut ouvrir un nouveau chapitre de l’AS Monaco.

Pouvez-nous raconter la semaine qui vient de s’écouler ?

Déjà, quand on prend la décision très risquée de se séparer de son coach en cours de saison, il faut de suite savoir ce qui arrivera après. Il ne faut pas oublier que Sasa Obradovic a réussi de très grandes choses ici ! On ne peut pas dire que nous sommes en crise mais nous voulons juste trouver de la stabilité et progresser. Je pense que Spanoulis a les épaules pour reprendre l’équipe dans de telles circonstances. Quand je l’ai contacté, il m’a directement dit que sa priorité était l’équipe nationale, étant donné qu’il était en fenêtre internationale avec la Grèce. Et que l’on pourrait discuter après. C’est quelque chose que je respecte vraiment. Cela montre qu’il est dévoué à ce qu’il fait, et c’est primordial. Il est obsédé par le basket, dans le bon sens du terme : c’est toute sa vie. Quand on voit une telle passion chez quelqu’un, on a directement envie de travailler ensemble !

Vassilis Spanoulis n’a jamais coaché en EuroLeague…

Il a été très prudent dans la construction de sa carrière. Il a travaillé sans relâche afin d’être prêt quand son arrivée en EuroLeague. Il a démarré dans les catégories de jeune avant de prendre en main le Peristeri Athènes et l’équipe nationale grecque. Mais peut-on dire qu’un coach manque d’expérience quand il dirige avec succès l’un des trois meilleurs joueurs au monde (Giannis Antetokounmpo) ? Bien sûr que non. Je pense qu’on ne peut pas parler de manque d’expérience en ce qui le concerne.

Sa bonne relation avec Mike James a-t-elle pesé dans la décision finale ?

(Directement) Non, pas du tout. Il vient pour être le coach de l’équipe, pas pour ses relations personnelles. Bien sûr que c’est quelque chose de positif mais cela n’a jamais été un critère dans la décision. Cela montre tout de même que son héritage et son empreinte dans le basket européen sont indiscutables. Ce sont son leadership et sa compréhension profonde, pour ne pas dire unique, du jeu qui ont été des critères dans notre choix. Sa capacité à inspirer les joueurs et son engagement vers l’excellence s’alignent parfaitement avec notre vision.

« C’est un message fort ! »

À quel point cette signature est-elle prestigieuse pour l’AS Monaco ?

Regardez cette une d’un journal grec ! Le gros titre signifie : « Quand la Principauté devient un Royaume ! » Ça veut tout dire (il sourit). Je pense que c’est un message fort envoyé par l’AS Monaco. Quand on voit toute la hype, même si je n’aime pas ce mot, autour de la signature de Spanoulis, cela montre que la Roca Team ne veut pas arrêter de prendre une part de plus en plus prépondérante sur la carte du basket. Vassilis est un énorme travailleur : j’espère que les gens seront aussi heureux en mai ou juin à propos des résultats qu’ils ne le sont aujourd’hui de sa signature.

Arrive-t-il avec Ilias Kantzouris, l’ancien entraîneur de Limoges, comme assistant ?

Oui.

Des changements sont donc à prévoir dans le staff technique ?

On verra dans quelques jours.