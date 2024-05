J. R. Reynolds promu au poste d’entraîneur adjoint des Queens Royals

J.R. Reynolds entame une nouvelle étape dans sa carrière de coach en devenant l’entraîneur-adjoint des Queens Royals, un programme NCAA basé à Charlotte, en Caroline-du-Nord. L’ancien champion de France (2009 avec l’ASVEL, 2014 avec Limoges) était déjà membre des Queens Royals, un programme promu en Division I en 2022, en tant que directeur des opérations de basketball.

« Je remercie sincèrement le coach (Grant) Leonard d’avoir cru en moi et de m’avoir confié le rôle d’entraîneur adjoint. Je me consacre à la promotion de sa vision pour notre équipe », a déclaré J.R. Reynolds.

Grant Leonard, le coach principal a mis en avant les qualités de J.R. Reynolds : « J. R. est diligent, organisé et préparé. Sa connaissance du basket est évidente. J.R. sera un entraîneur adjoint à plein temps et nous sommes impatients de le voir évoluer sur le terrain ». L’ancien meneur/arrière occupera le poste de coordinateur offensif et participera à l’élaboration des plans de jeu et des systèmes poursuit le communiqué.

Après son solide cursus NCAA à Virginia, J.R. Reynolds a longtemps joué en Europe et en France, passant par l’ASVEL, Orléans, Gravelines-Dunkerque, Limoges, et enfin Poitiers pour clôturer sa carrière, en 2020. Depuis, il s’est réorienté dans le coaching, intégrant notamment le staff des Maine Celtics en G-League avant de rejoindre les Queens Royals.