Jacoby Ross (Angers) signe le plus gros carton en NM1 depuis quatre ans

« On a vu une démonstration de Ross, incroyable d’adresse et de culot », a glissé Cédric Heitz en conférence de presse, dans des propos retranscrits par La Nouvelle République. L’entraîneur du Tours Métropole Basket pouvait surtout souffler d’avoir vu son équipe sortir indemne du festival Jacoby Ross, qui a dû rendre les armes avec Angers à Monconseil (81-86).

39 points à 70% !

Le petit meneur de l’EAB (1,74 m) a pourtant tout tenté, signant un match hors du commun : en 33 minutes, il a cumulé 39 points à 16/23 (dont 10/14 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue pour 37 d’évaluation. « Sa performance individuelle est remarquable », applaudit son coach, John Delay, qui pointe également les bonnes attitudes de son joueur, loin d’être égocentré. « À la fin, par contre, il était déçu d’avoir perdu. Quand je suis arrivé dans les vestiaires, il avait la tête basse. »

Si Angers continue d’être englué dans les bas-fonds de la Nationale 1 (12e de la Poule A avec 15 défaites en 23 matchs), malgré un sursaut récent, Jacoby Ross a tout de même réalisé une performance qui fera date en NM1. Le record offensif de la saison, une courte tête devant les 38 unités de Ben Kovac (Besançon) face à Avignon, et un carton inédit depuis près de quatre ans. Ainsi, il faut remonter jusqu’au 9 mars 2021 pour trouver trace d’une sortie individuelle plus prolifique : alors avec Vitré, Robert Turner III avait compilé 41 points sur le parquet de Dax-Gamarde.

Les plus grosses performances offensives des précédentes saisons en NM1 : 2023/24 : 38 points pour Jazzmarr Ferguson (Saint-Vallier)

2022/23 : 36 points pour Marcus Relphorde (Poitiers)

2021/22 : 38 points pour Vinny Shahid (Cergy-Pontoise)

2020/21 : 41 points pour Robert Turner III (Vitré)

Demi-frère de DeVante Jones, anonyme avant de débarquer en NM1

Âgé de 27 ans, professionnel depuis 2022, Jacoby Ross n’a pas spécialement emprunté la même trajectoire que son demi-frère DeVante’ Jones, sorti de fac la même année. Pendant que son cadet bénéficiait de l’exposition Wembanyama pour accéder en finale de Betclic ÉLITE avec les Mets, avant de devenir All-Star avec le MSB et de découvrir l’EuroCup sous les couleurs du Cedevita Olimpija Ljubljana, lui a connu un itinéraire bien plus cabossé : trois mois au Monténégro en 2023, un petit match en Bosnie-Herzégovine la saison dernière, un autre au Rwanda, et une grave blessure au genou.

De fait, c’est la première fois qu’il se retrouve dans une situation stable à Angers. « C’est un pari, que l’on est en train de gagner », se satisfait John Delay. « Il est extrêmement rapide et très fort dans le un-contre-un. Il a une vraie capacité créer son tir ou créer pour les autres, il peut défendre très fort sur la première ligne. Mais il a mis du temps à s’adapter la Nationale 1 : il a pris un mur au début de saison, notamment vis-à-vis de la dimension athlétique de la NM1. Il est en forme ascendante en ce moment, clairement en train de prendre la mesure du championnat et de ce que j’attends de lui. C’est un très gros travailleur et je suis très heureux de l’évolution que ça prend, même si j’attends de lui que ça se confirme. Il faut que notre équipe gagne en consistance et Jacoby en fait pleinement partie : quand il a des trous d’air, l’équipe aussi. »