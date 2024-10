Jahel Trefle, une première en Betclic ÉLITE après avoir goûté à la Coupe

La SIG Strasbourg s’est largement imposée contre le SLUC Nancy (96-76) ce samedi 19 octobre pour la 5e journée de Betclic ELITE et le staff en a profité pour ouvrir son banc. C’est ainsi que Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans) a fait sa première entrée en Betclic ELITE, lui qui avait joué contre cette même équipe de Nancy trois jours plus tôt, et qui a également goûté à la Pro B la saison passée avec l’Élan béarnais.

Joueur natif de Narbonne, fils d’une ancienne basketteuse de haut-niveau et d’un volleyeur de haut-niveau devenu coach, cet intérieur de grande taille athlétique a rejoint la SIG à l’intersaison. Dans le groupe élargi de l’équipe professionnelle, il a profité de ses entrées ce mardi et ce samedi pour inscrire à chaque fois un panier.