Jahvon Blair, un international canadien en renfort à Poitiers

À l’image de Nancy en Betclic ÉLITE, Poitiers avance vite et bien sur son recrutement. Le PB86 affiche désormais presque complet, un pivot en moins, avec la signature de l’arrière Jahvon Blair (1,93 m, 26 ans), déjà vu à 8 reprises sous les couleurs de la sélection canadienne.

Déjà envisagé l’an dernier

Le résultat d’un long scouting pour le club pictavien puisque le natif de l’Ontario était déjà sur les tablettes des dirigeants en décembre dernier, lorsqu’Andy Cleaves s’était rompu les ligaments croisés. Mais Poitiers avait finalement opté, sans le regretter, pour le prospect Mohamed Diawara. « Par rapport à l’équipe de la saison passée, on pensait qu’il nous fallait alors davantage un profil comme Mo mais on avait beaucoup apprécié ce que l’on avait vu de Jahvon », précise le GM Arnaud Marius à Centre Presse. « Il est vite revenu dans notre esprit au moment où l’on cherchait ce joueur de talent qui va nous permettre d’avoir une véritable menace extérieure tout en continuant d’alimenter le collectif. »

À la place, Jahvon Blair a opté pour le Mexique, où il est devenu All-Star de CIBACOPA avec les Ostioneros de Guaymas (17,3 points, 4,3 rebonds et 2,7 passes décisives), avant de revenir au bercail pour actuellement disputer le championnat d’été avec Niagara (20 points à 46%, 4,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 7 rencontres). À créditer de 21 unités lors de sa dernière sortie ce week-end contre Montréal, Blair a déjà passé une saison en Europe : c’était en 2021/22, où il a d’abord connu deux matchs timides contre des géants (Olympiakos, Malaga) avec Lavrio, puis s’est surtout révélé en Finlande (12 points à 34%, 4,1 rebonds et 5,9 passes décisives).

L’effectif du Poitiers Basket 86 version 2024/25 :