Jalen Jones va découvrir la Grèce

Après une saison 2023/24 particulièrement compliquée (9 points à 40% et 4 rebonds en 20 matchs), entre une pige à Cholet Basket et une blessure rapide à Roanne, Jalen Jones (2,02 m, 31 ans) est de retour dans le circuit européen.

Relancé par un passage au Venezuela (9,2 points à 51% et 3,8 rebonds en 17 rencontres), qui suivait quatre mois d’arrêt, l’ancien intérieur de la JL Bourg s’est engagé en Grèce, où il n’avait encore jamais évolué jusque-là. L’homme aux 32 apparitions en NBA (avec Dallas, New Orleans et Cleveland) a rejoint les rangs du Kolossos Rhodes, adversaire malheureux de Saint-Quentin au premier tour de la Champions League, bon dernier d’ESAKE pour le moment (1v-10d).