Javon Masters, la belle pioche de l’Élan Béarnais

Quelle belle pioche que Javon Masters (1,80 m, 29 ans) pour l’Élan Béarnais ! Pour ses débuts avec Pau-Lacq Orthez, l’ancien joueur du Stade Rochelais n’a pas perdu de temps pour s’adapter à sa nouvelle équipe.

La Pro B semble bien lui aller

D’un remplacement médical à un autre, l’histoire n’est pas forcément la même. Pigiste et joueur de fin de rotation en première division allemande en début de saison avec Tübingen (10 matches pour 4,4 points à 37,2% de réussite aux tirs, 1 rebond et 1,3 passe décisive en seulement 12 minutes), le meneur canado-jamaïcain a endossé un véritable rôle de leader depuis son arrivée en terre paloise pour pallier l’absence de Kendall Anthony (estimé jusqu’à mi-avril). Comme en atteste sa dernière performance sur le maillot de l’EBPLO face à Évreux début février, avec 26 points à 8/13 de réussite aux tirs, 4 rebonds, et 6 passes décisives pour 1 ballon perdu en 35 minutes de jeu.

« Ça a été un bon match pour moi, commentait l’intéressé auprès du quotidien Sud-Ouest. J’avais besoin d’un peu de temps. Aujourd’hui, je connais mieux les systèmes de jeu, j’ai retrouvé le rythme de la Pro B. J’ai pris confiance dans mon shoot et mes équipiers m’ont permis de jouer mon jeu. »

Un remplaçant médical… à 36 minutes de jeu en moyenne !

Le nouveau meneur palois est presque modeste en disant qu’il avait « besoin d’un peu de temps ». Car depuis son premier match, il a quasiment instantanément pris les rênes de l’attaque d’Eric Bartecheky. Sur ses cinq premières rencontres avec Pau-Lacq-Orthez, il affiche des moyennes de 16 points à 45% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 5 passes décisives, 1 interception et 1,2 pertes de balles… en 36 minutes de jeu.

Un remplaçant médical qui n’en a presque que le nom, au vue de l’importance de Javon Masters au sein de l’effectif palois. D’autant que cela se matérialise dans les résultats collectifs, avec quatre victoires sur ces cinq derniers matchs. Ce dernier avait déjà réalisé une belle saison avec La Rochelle la saison dernière (13,7 points, 3,1 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne sur 34 matchs). Il était donc bien connu de sa victime de mardi dernier, l’ALM Évreux.

« Je connais bien Masters, mais il faut être honnête, je ne l’ai jamais vu mettre un tir à 8 mètres, ni sur un step back, avouait le coach ébroïcien Neno Asceric. Ce n’est pas son jeu. Mais ce genre de trucs, ça tombe toujours sur nous. »

Et peut-être que cela tombera également sur Nantes (7e), qui reçoit l’Élan Béarnais (5e) ce vendredi soir à la Trocardière (20h) pour un choc du top 8. Javon Masters avait d’ailleurs endossé pour la première fois le maillot palois pour la réception de Nantes mi-janvier, avec un double-double à la clé (11 points et 11 passes décisives en ne perdant aucun ballon).