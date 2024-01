Javon Masters nouveau meneur de l’Elan béarnais

Javon Masters (1,83 m, 29 ans) est le nouveau meneur de l’Elan béarnais. L’ancien joueur du Stade Rochelais retrouve le championnat de France et la Pro B. Le Canado-Jamaïcain remplace Kendall Anthony qui a été opéré d’un ligament de la main gauche, ce qui le contraint à devoir s’arrêter jusqu’à mi-avril.

En ce lundi 15 janvier, Javon Masters vient de terminer une pige de trois mois chez les Walter Tigers Tübingen en première division allemande. En BBL, le natif de Kitchener (ville située non loin de Toronto, au Canada) a disputé 10 matches, pour 4,4 points à 37,2% de réussite aux tirs, 1 rebond et 1,3 passe décisive en seulement 12 minutes. Fin décembre, il a notamment marqué 10 points à 4/5 aux tirs face au Bayern Munich.

Lors de son premier passage en Pro B, avec le Stade Rochelais, Javon Masters s’est montré productif. Il tournait à 14,3 points à 45,8% de réussite aux tirs (dont 30,5% à 3-points), 3 rebonds, 2,9 passes décisives et 2,2 balles perdues en 27 minutes sur ses 38 rencontres de saison régulière et de Leaders Cup. Avant cela, il a fait sa formation au Canada, la clôturant à l’université de New Brunswick, avant de démarrer sa carrière en deuxième division espagnole, la LEB Oro. Ensuite, il a passé trois ans en Roumanie, passant deux saisons avec le Dinamo Bucarest et une autre avec le CSM Galati.

Quatre défaites de suite pour l’Élan béarnais

Il devra relancer une équipe de l’EBPLO (12e avec 7 victoires et 8 défaites) qui souffre depuis la perte de son meneur Kendall Anthony (quatre défaites de suite), lui le maître à jouer des Béarnais. L’ancien meneur de Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin tournait à 14,3 points à 43,6% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 5 passes décisives en 30 minutes avant de se blesser.