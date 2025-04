Jaylen Hoard brille avec le Maccabi Tel-Aviv pour son troisième match post-blessure

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) monte en puissance depuis son retour de blessure. Pour son troisième match, l’international français a été déterminant dans le succès du Maccabi Tel-Aviv face à l’Hapoel Galil Gilboa (80-73), ce lundi 14 avril, en championnat d’Israël. L’ailier-fort a cumulé 19 points à 7/11 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 32 minutes.

Un deuxième acte maîtrisé par Hoard et le Maccabi

Arrivé à la salle seulement 45 minutes avant le coup d’envoi en raison des embouteillages liés à la Pâque juive, le Maccabi Tel-Aviv a mis un quart-temps à prendre la mesure de son adversaire. Menée à la pause (38-36), l’équipe d’Oded Katash a su se reprendre en deuxième mi-temps, notamment grâce à un Jaylen Hoard omniprésent des deux côtés du terrain.

Déjà solide dans les phases intérieures, l’ancien joueur du Thunder d’Oklahoma City a également signé quelques contres déterminants et deux dunks spectaculaires pour assurer la victoire des siens dans le money time. L’impact du Franco-Américain a été tel qu’il a été désigné MVP de la rencontre.

« C’était un match âpre, on savait qu’ils allaient être agressifs et on a dû répondre avec la même intensité. On a bien réagi en seconde période, c’est ce qui nous a permis de gagner », a commenté Jaylen Hoard après la rencontre, au micro de Sports Rabbi.

Avec cette performance, le Maccabi Tel-Aviv (deuxième, avec 20 victoires en 24 matches) reste en lice pour une place favorable en playoffs de Winner League, et Hoard continue d’accumuler les minutes précieuses après deux mois d’absence.