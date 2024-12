Jaylen Hoard élu MVP de la 18e journée d’EuroLeague

Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans), intérieur du Maccabi Tel-Aviv, a été désigné MVP de la 18e journée de l’EuroLeague après une prestation de grande qualité face au Zalgiris Kaunas (95-78). Pour sa première saison dans la compétition, le Carnonnais a signé un record personnel avec un 34 d’évaluation, le plus élevé de la journée.

Auteur de 23 points à 6/10 à deux points, 1/1 à 3-points et un impeccable 8/8 aux lancers francs, il a également ajouté 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et provoqué 5 fautes, sans perdre le moindre ballon. Cette performance marque une étape clé pour Jaylen Hoard, qui décroche son premier titre de MVP de la journée en EuroLeague.

Sur cette 18e journée, Chima Moneke (Baskonia) et Achille Polonara (Virtus Bologne) ont également brillé dans les victoires de Baskonia et de la Virtus Bologne contre Paris et l’ASVEL, tandis que Duane Washington (Partizan) et Nigel Hayes-Davis (Fenerbahce) complètent le top 5 des meilleures performances individuelles.

Avec cette distinction, Jaylen Hoard confirme sa montée en puissance et s’impose comme l’un des joueurs à suivre dans cette campagne européenne.