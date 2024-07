Jayson Tatum n’a pas joué contre la Serbie, un choix du coach

Les Etats-Unis se sont largement imposés contre la Serbie (110-84) pour leur premier match au tournoi olympique 2024. Le staff de Team USA s’est payé le luxe de se passer de deux superstars : le meilleur passeur de la saison NBA 2023-2024, Tyrese Haliburton (1,96 m, 24 ans), et la star des champions NBA 2024, Jayson Tatum (2,03 m, 26 ans).

Tatum and Haliburton did not play vs. Serbia. pic.twitter.com/qLAfFt459V

Si le premier n’a pas bénéficié d’un temps de jeu important lors de la préparation, la non-utilisation de Tatum pose forcément question. Le franchise player des Celtics était-il blessé ? Le fait qu’il ne se soit pas échauffé à la mi-temps pouvait laisser penser le contraire. Mais non, c’est tout simplement le staff et son sélectionneur Steve Kerr qui ont pris la décision de se passer de lui.

« C’est dur dans un match de 40 minutes de jouer avec plus de dix joueurs. Avec Kevin Durant qui revenait je me suis tourné vers les line-ups qui me semblaient faire le plus de sens. Ça a l’air fou, je me suis moi même pris pour un fou quand en regardant tous les joueurs, je me suis aperçu que malgré tout je devais faire le choix de me priver d’un joueur qui est dans le premier cinq de la saison depuis trois ans, l’un des meilleurs joueurs du monde. Je lui ai parlé et c’est un pro ultime, un champion, il a bien géré ça. C’est l’affaire d’un soir, et cela ne veut pas dire que ce sera la même chose demain et pour le reste du tournoi. Il posera sa marque à un moment. Mais la clé d’un tournoi comme celui-là est de mettre de côté tous les trucs NBA et de gagner six matches. »